SESARAM promove conferência 'Complicações Neurológicas da covid-19'

A Direcção Clínica do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira - SESARAM promoveu esta quinta-feira, 21 de Julho, uma Sessão Científica intitulada 'Complicações Neurológicas da COVID'.

A iniciativa teve lugar na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, tendo sido dirigida pela médica e assistente hospitalar Andreia Fernandes e pelo médico Interno Tiago Millner, do Serviço de Neurologia do SESARAM.

A sessão científica abordou as complicações neurológicas da covid-19 e os cuidados específicos e transversais, fundamentais para o combate e tratamento das mesmas.

As sessões científicas têm como objectivo "manter os profissionais de saúde constantemente actualizados e divulgar as actividades do SESARAM", informa a direcção da instituição.