Encerraram as inscrições para o curso de Primeiros Socorros do SESARAM

O SESARAM informa que já se encontram fechadas as inscrições para a edição deste ano dos cursos de Primeiros Socorros.

A 21ª edição do Curso de Primeiros Socorros, organizado pela Direção do Internato Médico do SESARAM, é destinada a jovens entre os 16 e os 25 anos. Este ano serão organizados três cursos com a capacidade de 20 formandos por curso.

O 1º curso realiza-se de 1 a 5 de Agosto, o 2.º entre os dias 8 e 12 de Agosto e o último ocorro de 22 a 26 de Agosto, no Centro de Formação do SESARAM, localizado no Núcleo de Apoio ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.