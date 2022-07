Capitania cancela aviso de vento forte mas mantém recomendações

A Capitania do Porto do Funchal emitiu uma nota a informar do cancelamento de aviso de vento forte, que deveria prolongar-se até ao final da tarde de hoje, de acordo com a previsão do IPMA.

Cancela-se, assim, o aviso de mau tempo (sinal 6), de acordo com as regras marítimas e portuárias, que prevê vento de força 7 de qualquer direcção, de acordo com a 'escala de Beaufort'.

Contudo e "apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade", refere.

De acordo com a mais recente previsão do IPMA, a Madeira contará com "períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado nas vertentes sul da ilha da Madeira, sendo que para esta sexta-feira o vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, sendo por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, com rajadas até 75 km/h".

As ondas terão uma altura entre 2 a 2,5 metros na costa Norte e um metro na costa Sul.