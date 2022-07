Tribunal de Contas critica SESARAM e apela à "sã e leal concorrência"

O Tribunal de Contas faz um conjunto de apelos ao Conselho de Administração do SESARAM, na sequência de uma auditoria efectuada à aquisição de bens e serviços destinados à luta contra a pandemia da covid-19.

O organismo apreciou a legalidade dos actos e contratos à luz do regime excepcional e transitório de resposta à epidemia, na área da contratação pública ao longo de 2020.

Foram, naquele ano, realizados 542 contratos, envolvendo uma quantia de 19,3 milhões de euros (sem IVA).

O TdC analisou 41 contratos no montante de 13,8 milhões (sem IVA), traduzidos em produtos de laboratório, dispositivos médicos e equipamentos de protecção individual, concretamente, reagentes para detecção por PCR do SARS-CoV-2, luvas, fatos e batas de protecção, zaragatoas, máscaras de alta filtração bacteriana, ventiladores, camas e contentores incineráveis para resíduos hospitalares.

O Tribunal de Contas detectou insuficiências no âmbito pré-contratual e na execução dos contratos.

O TdC critica o "recurso exclusivo" ao procedimento de ajuste directo, privilegiando o uma "maior abertura à sã e leal concorrência" dos procedimentos de adjudicação de contratos públicos; o recurso ao mecanismo legal de "extrema urgência" em 4 contratos, sem estar devidamente fundamentado,

Relativamente à execução dos contratos o organismo aponta as seguintes evidências:

- Insuficiências nos controlos quantitativos (inexistência de evidências de controlo da recepção dos bens ou insuficiências nesse controlo, que conduziram a divergências entre quantidades recebidas e quantidades facturadas) e qualitativos (a não elaboração de autos de recepção, no caso dos bens de consumo corrente, leva a que não fique explícito o controlo da sua qualidade);

- Falta de evidência documental da intervenção dos gestores dos contratos;

- Em 12 dos contratos analisados, foram efetuados adiantamentos do preço ao adjudicatário no montante de 3,5 milhões de euros, sendo que, num caso, devido à alteração do regime do IVA, acabou sendo realizado um pagamento a mais no montante de 26 162,50€, referente ao imposto inicialmente cobrado pelo fornecedor;

- Os contratos analisados não excederam o prazo limite de execução (um ano) previsto na alínea a) do art.º 129.º do Código dos Contratos Públicos, embora alguns tivessem prazos de execução consideravelmente longos, mas sem que das peças procedimentais constasse, de forma expressa, a fundamentação para essa necessidade. Foram, ainda, dados por concluídos oito contratos sem que tivessem sido integralmente executados.

Apontados os 'vícios' contratuais, o Tribunal de Contas recomendou já ao Conselho de Administração as seguintes orientações: