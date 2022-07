Colisão entre dois veículos na madrugada causa um ferido

Um choque frontal entre dois veículos ligeiros de passageiros, ocorrido esta madrugada na Rua Velha da Ajuda, no Funchal, causou um ferido, aparentemente, ligeiro.

Tratou-se de um homem de 31 anos, condutor de um dos veículos que teve uma colisão frontal pelas 3h00, sendo que uma das vítimas estava fora do carro. O ferido ligeiro queixava-se de dores nos membros superiores e no peito por causa da pressão causada pelo impacto e pela força do cinto de segurança.

Foi transportado ao Hospital do Funchal pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.