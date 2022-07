SESARAM colabora na Implementação da 'Via Verde do AVC' em Cabo Verde

O Serviço Regional de Saúde, em parceria com o Centro Hospitalar Universitário do Porto, deslocou-se ao Hospital Universitário Agostinho Neto, na cidade da Praia, em Cabo Verde, para a implementação da Via Verde do Acidente Vascular Cerebral (VVAVC).

O SESARAM dispõe de uma via verde do AVC formalmente constituída desde 2009 e os seus profissionais de saúde são altamente diferenciamos e atualmente são convidados a transmitir esse saber e experiência por outras regiões e países.

A iniciativa surgiu do governo de Cabo Verde para reduzir a morbimortalidade da principal causa de morte no país e contou com uma equipa de saúde portuguesa composta pelo médico neurorradiologista do SESARAM, Hugo Mota Dória e pelo médico neurologista e enfermeiro emergencista do Centro Hospitalar Universitário do Porto, Denis Gabriel e João José Silva.

O curso decorreu entre os dias 11 e 15 de Junho e terminou com a realização da primeira trombólise em Cabo Verde a uma paciente de 63 anos que apresentava uma oclusão na artéria cerebral média esquerda, após a intervenção terapêutica observou-se a melhoria dos défices.

As atividades desenvolvidas em Cabo Verde incluíram formações teórico-práticas nas vertentes neurológicas, e neurorradiológicas, de cuidados de enfermagem do doente vascular agudo e na realização de ecodopplers transcranianos, no planeamento e discussão do circuito da VVAVC no serviço de urgência e na sensibilização dos profissionais para a rápida intervenção nestes utentes.

Foram também realizadas sessões plenárias sobre a organização dos cuidados ao doente com AVC e sobre o controlo dos fatores de risco, assim como reuniões com o Conselho de Administração/Direção Clínica do Hospital Universitário Agostinho Neto e com a Direção Nacional de Saúde.