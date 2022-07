Artista Teresa Gonçalves Lobo orienta visitas à exposição 'Da raiz ao núcleo'

A exposição 'Da raiz ao núcleo', patente na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), patente até ao dia 31 de Julho, poderá ser visitada sob a orientação da autora, a artista plástica, Teresa Gonçalves Lobo, nos próximos dias 25 e 28 de Julho.

Em ambas as datas, as visitas serão realizadas em dois horários - 10h30 e 15h00 - e são abertas ao público em geral, podendo ser faladas em português, inglês ou alemão.

'Da raiz ao Núcleo” é composta por cerca de duas dezenas de obras, disseminadas por vários espaços da ALM, e declina-se numa intensa narrativa conceptual de linhas e manchas que dialogam entre si. Alguns dos desenhos foram feitos com carvão das árvores queimadas em incêndios que assolaram as serras da Madeira.

Sobre Teresa Gonçalves Lobo

Teresa Gonçalves Lobo nasceu em 1968 no Funchal. Vive e trabalha em Lisboa e no Funchal, cidades onde têm os seus ateliers. Estudou desenho, pintura, gravura e fotografia no Ar.Co Centro de Comunicação Visual e no Cenjor, respectivamente. Teresa Gonçalves Lobo, cujo trabalho se iniciou há quase duas décadas, centrou-se logo de início no desenho, campo expressivo onde tem desenvolvido notável pesquisa.

Tendo exposto em diversos espaços em Portugal, e também internacionalmente, é hoje representada em Inglaterra pela prestigiada galeria londrina WATERHOUSE & DODD, onde expôs quer individual quer coletivamente.

O seu trabalho tem merecido uma grande atenção crítica, tendo sido objecto de ensaios monográficos da autoria de vários críticos e curadores portugueses como Nuno Faria, João Pinharanda ou Bernardo Pinto de Almeida.

Teresa Gonçalves Lobo encontra-se representada em diversas Coleções, privadas e institucionais, em Portugal e no estrangeiro.