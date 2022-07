Exposição 'Cartas do Funchal' de Alice Sousa inaugurado hoje às 18h00

Hoje, dia 14 de Julho, às 18h00 decorrerá a inauguração da exposição "Cartas do Funchal" de Alice Sousa, com a curadoria de Teresa M. G. Jardim, no Museu Henrique e Francisco Franco.

"Cartas do Funchal", estabelece vizinhança e diálogos com as obras de Henrique e Francisco Franco com a amostragem de peças de Alice Sousa que ora se autonomizam na sala de exposições temporárias, ora se diluem em subtis relações com a linha expositiva do Museu.

Alice Sousa nasceu no Funchal em 1937. É professora aposentada no ensino secundário - artes visuais. Realizou várias exposições individuais e participou em múltiplas coletivas. Para além disso, Alice Sousa conta como se deixa seduzir por outras formas de arte, nomeadamente a escrita e o cinema. Preza a obra de Marc Chagall que pela narratividade do discurso gráfico criador de múltiplos sentidos, pela composição e liberdade onírica, pelo manejo de cor e da metáfora.