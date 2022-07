IPMA confirma aviso amarelo para tempo quente até domingo

O aviso amarelo para o tempo quente na costa Sul da Madeira e também para as regiões montanhosas foi prolongado até ao final da tarde de domingo. Um informação que já havíamos dado ao início da madrugada, mas que nunca é demais reforçar.

De acordo com a última análise do IPMA, o aviso para a persistência de valores elevados da temperatura máxima, que estava para durar até amanhã à tarde, é prolongado por mais 24 horas até às 18 horas de domingo.

Ainda que os níveis de ultravioleta estejam, previsivelmente mais altos hoje (9 para a Madeira e Porto Santo) do que no sábado (7 para a Madeira e 8 para o Porto Santo), ainda não há uma previsão para domingo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera também mantém o aviso amarelo para o vento, que será forte de nordeste, com rajadas até 75 km/h no extremo leste, baixando dos 80 km/h previstos até ontem. Este aviso prolonga-se até ao final da tarde (18h00) de hoje, sexta-feira.