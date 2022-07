Exposição 'Cinco sentidos' para ver até amanhã no ISAL

A exposição 'Cinco sentidos' da autoria de Gonçalo Ferreira de Gouveia estará patente, até às 16h30 de amanhã, no ISAL - Instituto Superior de Administração e Línguas.

A mostra que se debruça sobre a exploração de uma linguagem contemporânea da identidade insular foi realizada no âmbito da 'TUR Senses Regional Conference' e está inserida no projecto europeu STATUS Steering Transition and Advancement of Tertiary Underrepresented Students, desenvolvida em colaboração com a Universidade da Madeira, no âmbito do Erasmus+ KA220 - HED – Cooperation Partnerships in Higher Education.

A iniciativa, organizada pela turma do 1º ano da Licenciatura de Turismo, teve a curadoria do docente Diogo José Costa Goes, director do Departamento de Ciências Humanas e Sociais do ISAL.

Sancha de Campanella, vice-diretora Geral do ISAL, destaca que “esta iniciativa acompanha os objectivos estratégicos do Centro de Investigação Científica do ISAL e do Departamento de Ciências Humanas e Sociais, tendo em vista a promoção do conhecimento científico, conseguindo expor uma visão interdisciplinar sobre o sector do turismo e uma actualização do discurso estético sobre a identidade madeirense".

A exposição foi inaugurada no passado dia 9 de Junho.