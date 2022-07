Alice Sousa inaugurou ontem a exposição ‘Cartas do Funchal’

A exposição ‘Cartas do Funchal’ da autoria de Alice Sousa, com a curadoria de Teresa Jardim, foi inaugurada ontem, pelas 18 horas, no Museu Henrique e Francisco Franco.

‘Cartas do Funchal’ é uma exposição temporária, que ficará activa até 16 de Setembro, com o objectivo de ecoar o tempo e a memória, com a presença de cartas não enviadas, as cartas não recebidas e as cartas em circulação continua entre destinatários e receptores. Esta exposição institui vizinhança e diálogos com as obras de Henrique e Francisco Franco com a amostragem de peças de Alice Sousa que se autonomizam na sala de exposições temporárias e se diluem em subtis relações com a linha expositiva do Museu.

Na inauguração estiveram presentes estudantes da Escola Secundária Francisco Franco, artistas da sua geração e antigos alunos da artista.

Sobre a artista Alice Sousa:

Nasceu no Funchal em 1937 e é actualmente professora aposentada do Ensino Básico e Secundário – Artes Visuais. Para além disso, realizou diversas exposições individuais em múltiplos locais, inclusivo na Galeria Stª Rosa, no Rio de Janeiro, na Galeria da Imprensa Regional da Madeira, no Funchal, e no Atelier da Circul’Arte – Associação de Artistas Plásticos da Madeira, no Funchal.