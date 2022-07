Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos participa no XX Encontro de Tunas de Arganil

A Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos pertencente à ComCORDAS – Associação Cultural, é a orquestra convidada para o XX Encontro de Tunas de Arganil, que decorre entre os dias 23 e 25 de Julho, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra.

A orquestra está neste momento de visita ao município de Arganil, onde vai realizar três concertos: a 23 de Julho, na Casa da Cultura de Góis, no dia 24 no Vale Cordeiro e no dia 25 na Sala de Espectáculo União e Progresso Rochel em São Tiago.

Dirigida pela professora Helena Sousa, a Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos, é composta por instrumentos como o bandolim, bandoleta, bandola, bandoloncelo, guitarra e guitarron.

Nestes concerto, a orquestra estará acompanhada por instrumentos de sopro, percussão e canto.

O regresso à Ilha da Madeira está marcado para o dia 26 de Julho onde a orquestra continuará com os seus concertos regulares com o objectivo de dinamizar a cultura e dar a conhecer o Bandolim.