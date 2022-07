Pedro Coelho deu a conhecer a Estratégia Local de Habitação de Câmara de Lobos

Sendo a habitação um direito constitucional, Pedro Coelho, convidado a participar, abordou a Estratégia Local de Habitação de Câmara de Lobos.

Referiu que depois de efectuado o diagnóstico, trabalho que envolveu estruturas da Sociedade Civil do Concelho, será possível, no âmbito do PRR Nacional, reabilitar e adquirir fogos devolutos e construir novas habitações, a custos controlados, da responsabilidade do município.

Esta estratégia está a ser materializada, sendo que já foi adquirida uma fração habitacional para uma família previamente sinalizada, no mercado tradicional.

Neste momento, depois de terem sido aprovados os 7 projectos da responsabilidade da IHM, a Câmara Municipal está a preparar as peças concursais para construir, para já, 90 fogos habitacionais em terrenos de propriedade no município.

Em Câmara de Lobos foram identificadas 551 famílias em situação de carência habitacional o que corresponde a um total de 1.827 pessoas.

Para o efeito a Câmara Municipal fez uma candidatura no Programa do 1.º Direito, de terá uma subvenção a fundo perdido na ordem dos 47 milhões de euros para solucionar muitas das situações identificadas.