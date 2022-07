Investimento de 6,2 M vai criar mais 34 fogos em Câmara de Lobos

O Governo Regional apresentou hoje, no sítio da Torre, em Câmara de Lobos, o sexto empreendimento habitacional a custos controlados. Um projecto que vai abranger todos os concelhos da Madeira, num esforço global de 128,4 milhões de euros. E que é uma das grandes prioridades de Miguel Albuquerque para os próximos anos.

O projecto hoje apresentado, o segundo deste programa a edificar na freguesia e concelho de Câmara de Lobos, prevê a construção de quatro edifícios e um total de 34 fogos, localizados no sítio da Torre.

A obra será levada a cabo pela empresa Socicorreia e está orçada em 6,2 milhões de euros, prevê a construção de 12 fogos T1, 14 T2 e 8 T3. A obra contemplará ainda espaços verdes e outros equipamentos de utilização colectiva, totalizando uma área bruta de construção superior a 3.000 m2 destinada exclusivamente ao uso habitacional.

A empreitada deverá ir para o terreno no final deste Verão, prevendo-se a sua conclusão no espaço de dois anos (até final do Verão de 2024).

Nesta primeira fase da Oferta Pública, lançada no final de 2021 pela IHM-Investimentos Habitacionais da Madeira, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, estão assim apresentados os primeiros seis projectos imobiliários (181 fogos), que no total estão orçados em cerca de 34,4 milhões de euros.