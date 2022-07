VIII Passeio Harvey Foster New Road atrai atenções em Câmara de Lobos

Depois da concentração, esta manhã, junto da Assembleia Regional da Madeira, de onde partiram em direcção a Câmara de Lobos, as quase duas dezenas de viaturas que participam na VIII Passeio Harvey Foster New Road, encontram-se em exposição junto ao Coreto, na Praça da Autonomia, em Câmara de Lobos.

O regresso ao local de partida, no Funchal, está previsto para as 16 horas.

Organizado pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, este Passeio Harvey Foster New Road é uma homenagem ao primeiro automóvel que percorreu os primitivos trilhos da Ilha e ao homem que, para grande espanto e gáudio dos locais, conduziu o seu automóvel pela actual Estrada Monumental, do Funchal até à então Vila piscatória de Câmara de Lobos. Decorria o ano de 1904. Passeio que é aberto a viaturas anteriores 1955. Os participantes vestem-se de acordo com a época do carro com que participam.