Rúben Vieira / Pedro Vieira e Cândida Sousa / Sara Sousa vencem 4.ª Etapa do Circuito Regional de Voleibol de Praia 2022

Decorreu no passado fim-de-semana a 4.ª Etapa – Porto Santo do Circuito Regional de Voleibol de Praia 2022.

Durante sábado e domingo, a Ilha Dourada, recebeu após mais de uma década de ausência, uma etapa do Circuito Regional da modalidade que contou com a participação de cerca de 130 atletas, nomeadamente , com 11 duplas seniores masculinas, 6 duplas seniores femininas, 6 duplas sub-18 masculinas, 10 duplas sub-18 femininas e com 15 equipas a participar no Torneio de Quadras (Variante de 4).

A dupla Pedro Vieira / Rúben Vieira surpreendeu e conquistou a Etapa do Porto Santo, nas duplas seniores masculinas, após vencerem na final, os atuais líderes do Circuito Regional e até agora vencedores de todas as etapas realizadas, Vítor Sá / Bernardo Rebolo. Os irmãos Vieira venceram Sá / Rebolo por 0-2 (19-21; 16-21). Em terceiro lugar ficou a dupla Ricardo Bonifácio / Rodrigo Caldas após vitória sobre Carlos Leon / Paulo Olim por 2-0 (21-13; 26-24).

Vítor Sá / Bernardo Rebolo continuam a liderar o ranking geral do Circuito Regional com 390 pontos, seguidos pela dupla Ricardo Bonifácio / Rodrigo Caldas com 350 pontos e em terceiro lugar está a dupla Pedro Vieira / Rúben Vieira com 340 pontos.

Nos Seniores Femininos, Cândida Sousa / Sara Sousa conquistaram a Etapa do Porto Santo, após vencerem na final a dupla Marta Mendes / Fabiana Abreu por 0-2 (11-21; 11-21). Cândida Sousa / Sara Sousa, que lideravam o ranking geral do Circuito Regional conquistam agora a sua primeira etapa. Débora Jesus / Jéssica Nóbrega classificaram-se em terceiro lugar após vencerem Dina Brito / Sílvia Correia por 0-2 (11-21; 19-21).

Cândida Sousa / Sara Sousa lideram o ranking geral do Circuito Regional com 350 pontos, em segundo lugar está a dupla Débora Jesus / Jéssica Nóbrega com 310 pontos e em terceiro lugar está a dupla Margarida Soares / Liliana Faria com 280 pontos.

No escalão de sub-18 Femininos, a dupla Joana Fagundes / Mariana Rebolo conquistaram novamente uma etapa, após vencerem na final a dupla Ana Casas / Inês Paixão por 0-2 (14-21; 20-22). Em terceiro lugar ficou a dupla Ana Gouveia / Maria Telmo após vitória sobre a dupla Beatriz Nóbrega / Brígida Nóbrega por 2-1 (21-14; 19-21; 15-11).

A dupla Ana Casas / Inês Paixão passam a liderar o ranking do Circuito até ao momento com 330 pontos. Em segundo lugar está a dupla Joana Fagundes / Mariana Rebolo com 300 pontos e em terceiro lugar está a dupla Ana Gouveia / Maria Telmo com 290 pontos.

Nos sunb-18 masculinos, Luís Abreu / Marco Abreu venceram a 4.ª Etapa, após defrontarem na final a dupla Duarte Paixão / Gustavo Fernandes, tendo o resultado sido - 2-0 (23-21; 21-18). Em terceiro lugar ficou a dupla Eduardo Lima / Guilherme Aguiar que venceu a dupla Leonardo Roque / Ricardo Vasconcelos por 1-2 (18-21; 22-20; 14-16).

Luís Abreu / Marco Abreu lideram o ranking do Circuito até ao momento com 390 pontos e a dupla Eduardo Lima / Guilherme Aguiar ocupa o segundo lugar com 340 pontos. A dupla Duarte Paixão / Gustavo Fernandes está em terceiro lugar com 330 pontos.

No Sábado teve lugar a realização do Torneio de Quadras (Variante de 4), com a participação de 15 equipas, compostas por 4 a 6 atletas. A prova foi bastante animada e disputada, contando com a participação de 3 equipas de atletas locais.

A equipa composta por Joana Fagundes / Bernardo Rebolo / Paulo Olim / Vítor Sá / Carlos Lezama venceram o Torneio de Quadras. Em segundo lugar ficou a equipa Dina Brito / Sílvia Correia / Rodrigo Caldas / José Bonifácio, em terceiro lugar ficou a equipa Rúben Abreu / Nélson Silva / Leonardo Ferreira / Artur Oliveira / Rui Marcelo / Ramiro Correia e, como 4.º classificado, ficou a equipa Ana Casas / Bruno Correia / Maria Paixão / Maria Telmo.

A realização da etapa do Porto Santo foi um sucesso, especialmente após mais de uma década de ausência da competição oficial do Porto Santo. É uma etapa carismática tanto para os atletas, como para a organização, e esperamos voltar a realizar a competição no próximo ano Edgar Garrido, presidente da Associação de Voleibol da Madeira

O Presidente da Associação de Voleibol da Madeira, Edgar Garrido, também agradeceu especialmente o apoio da Câmara Municipal do Porto Santo, na pessoa do seu Presidente Nuno Batista, o apoio da Direção Regional de Desporto e de todos os parceiros locais que permitiram a realização da competição na Ilha Dourada, não esquecendo o empenho do Departamento Técnico e do restante staff da organização da Associação de Voleibol da Madeira.