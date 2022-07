Trio madeirense convocado para representar Portugal no ‘Spanish Internacional U15’ e ‘2022 European U15 Championships’

Os atletas madeirenses, Tiago Berenguer (Club Sports da Madeira), João Fernandes (Club Sports da Madeira) e Maribel Sousa (Clube Desportivo da Ribeira Brava) foram convocados para representar a Seleção Nacional Sub-15, no mês de Setembro, no ‘Spanish International U15’ e no ‘European U15 Championships’, competições a decorrerem em Ibiza, Espanha.

Ambas as competições, irão ser disputadas na vertente individual (Singular e Pares), eventos a decorrerem no Polideportivo Blancadona, entre os dias 16 e 24 de Setembro.

Antes da selecção nacional partir para as competições vai ainda realizar um estágio de preparação nos dias 14 e 15 de Setembro, no Centro de Alto Rendimento de Caldas da Rainha.