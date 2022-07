Pedro Calado promete reforçar prémios na Regata de Canoas Tradicionais

No próximo domingo, realiza-se pelas 12h00, a 19.ª Regata de Canoas Tradicionais da Madeira, prova organizada pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) e pela Associação Regional de Canoagem da Madeira (ARCM).

O evento apoiado pela autarquia do Funchal, no âmbito do plano de atividades do ARCM, em cerca de 18 mil euros, assinado a 7 de Julho de 2022, tem um percurso de 2.5 km, com início e fim no cais do Funchal e com passagem pela praia da Barreirinha.

Na apresentação da prova, que decorreu hoje, no Salão Nobre, o presidente da autarquia do Funchal assumiu o compromisso de "aumentar" o valor dos prémios, ano após ano.

Pedro Calado refere que o reforço da verba justifica-se, não só para manter esta tradição, bem como, preservar as canoas tradicionais da região, considerando que “seria bom se conseguíssemos trazer canoas oriundas de todos os concelhos da região, porque, todas elas tem a sua especificidade e são importantes para embelezar o nosso cais da cidade do Funchal”.

A edição deste ano conta com a participação de 26 embarcações. Pedro Calado pretende, no próximo ano, "melhorar as condições" para voltar a ter à frente do cais do Funchal, uma "grande festa" com mais de 60 canoas , lembrando, que em anos anteriores, a participação era superior a uma centena. "Queremos incentivar esta participação", defendeu.

À semelhança de anos anteriores, e para "reavivar outras memórias", e também para "servir de motivo para trazer mais canoas ao cais da cidade", o presidente da CMF, juntamente com o ex-vereador, Henrique Costa Neves, irá participar na Regata de Canoas Tradicionais de Santa Maria Maior, no dia 20 de Agosto, prova inserida nas comemorações do dia da cidade, que se assinala a 21 de Agosto.

A 19.ª Regata de Canoas Tradicionais da Madeira tem os seguintes prémios para os três primeiros classificados: 1.º classificado - 250€; 2.º classificado - 150€; 3.º classificado - 100€.