Canoa tradicional Guilherme Figueira vence regata na Madalena do Mar

A canoa tradicional 'Guilherme Figueira' tripulada pela dupla Carlos Lima e Miguel Figueira venceram a XI Regata de Canoas Tradicionais da Madalena do Mar, uma iniciativa acompanhada pelo público num ambiente de boa disposição.

A dupla cumpriu os cerca de 2 km de distância com o tempo 15:36.

A canoa tradicional 'Bernardete', com João Belo e Rui Faria a remar, acabou no 2. lugar com o tempo 16:16.

No último lugar do pódio ficou a tradicional 'Rafaela', com a dupla Pedro e Santiago Nascimento, com o tempo 18:04.

À partida, defronte do bairro dos pescadores, estiveram 27 canoas (6 tradicionais e 21 modificadas). Uma das embarcações foi forçada a desistir depois de meter água durante o percurso ao longo da frente mar da Madalena do Mar.