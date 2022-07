Autarquia de Santa Cruz critica CMF pela escolha da data da Feira do Livro do Funchal do próximo ano

A Câmara Municipal de Santa Cruz lamenta, através de comunicado, a decisão tomada pela autarquia do Funchal de fazer coincidir, no próximo ano, a data da Feira do Livro do Funchal com a data já estipulada para a segunda edição da Feira do Livro de Santa Cruz, repetindo a data da primeira edição deste ano, que foi de 20 a 25 de Abril, conforme o DIÁRIO noticia na sua edição impressa desta quinta-feira.

Repetindo também as razões que nos levaram a escolher aquela data que foram o Dia do Livro e o Dia da Liberdade. Ou seja, não só açambarcaram as datas, mas também a filosofia que esteve implícita à nossa Feira do Livro. Consideramos, por isso, esta decisão duplamente lamentável.

A autarquia de Santa Cruz considera que “numa terra tão pequena e com as dificuldades das editoras e livreiros para fazer face à participação nestes certames”, esta decisão vai inviabilizar uma das feiras, “o que parece ser o propósito do anúncio agora feito pelo Funchal”.

A Câmara Municipal de Santa Cruz reforça que esta decisão “é ainda mais inaceitável” quando a Feira do Livro do Funchal nunca se realizou na data agora anunciada, relembrando que em 2014 e 2015, a referida feira realizou-se em Setembro; em 2016, 2017, 2019 teve lugar em Maio, em 2020 e 2021 ocorreu em Novembro e este ano em Junho.