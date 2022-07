Bandas filarmónicas realizam concerto na próxima sexta-feira

Incluído no projecto 'Assimetrias Musicais', realiza-se na próxima sexta-feira um concerto, no Palácio de São Lourenço, que vai juntar elementos de várias bandas filarmónicas da Região e da Banda Militar da Madeira. A iniciativa que vai na quarta edição, é promovida pela Associação de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira e pela a Banda Militar.

Conforme refere a organização, em comunicado, esta iniciativa tem "como principais objectivos partilhar conhecimentos, técnicas de estudo instrumental e execução musical" entre todas as Bandas Filarmónicas regionais, ao mesmo tempo que proporciona a oportunidade de 50 jovens músicos instrumentistas "não só experienciar o contacto artístico-musical com músicos profissionais, como também acederem a práticas de estudo, execução e interpretação de obras musicais de reconhecidos compositores nacionais e internacionais para Bandas e Orquestras de Sopros com um diferenciado grau de dificuldade, que possibilita desta forma uma formativa ocupação de tempos livres, dado que estamos no período de início das férias escolares".

O projecto 'Assimetrias Musicais' é, na prática, um programa de formação intensivo, que decorre na Unidade de Apoio do Quartel-General da Zona Militar da Madeira, com aulas específicas de técnica instrumental, estudo individual das obras musicais e execução de ensaios por naipes.

Nos próximos dias, decorrerão os ensaios tutti, preparando desta forma o Concerto Musical, que decorrerá no Palácio de São Lourenço, na próxima sexta-feira, às 21 horas.

Em palco estarão representadas várias Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira, alguns músicos convidados e todos os elementos da Banda Militar da Madeira. Vão ser interpretados temas como a 'Fanfarre Overture de Lino Guerreiro', a 'Libertadores de Óscar Navarro', a 'Volta a Portugal de Luís Cardoso', entre outras peças musicais que estão a ser preparadas para o público.