Nove voos divergidos só esta manhã

Até ao momento, nove voos divergidos, seja para a ilha do Porto Santo, seja para Canárias seja de regresso à origem, no caso Lisboa. É este o balanço provisório deste dia sem qualquer voo a aterrar no Aeroporto da Madeira.

Além de três voos que divergiram para o Aeroporto do Porto Santo, dois dos quais da TAP (Lisboa e Porto), outro da TUI Airways de Londres, também acabou por optar pela ilha vizinha.

Outros três voos divergiram para Canárias. O primeiro da Transavia já terá chegado, pois vinha de Amsterdão (Países Baixos), seguem agora na mesma rota um voo da TUI Airways que vinha de Manchester e outro da Jet2 que vinha de Londres.

Outros dois voos já tinham seguido para Lisboa, aeroporto de onde tinham partido esta manhã, operados pelas companhias easyJet e Ryanair.

Mais um que aguardava por melhorias no vento era da Transavia que vinha do Porto, mas está a rumar neste momento para Canárias.

Na linha de 'chegadas', a caminho da Madeira, neste momento, estão pelo menos oito voos, todos com previsão de aterrar até às 11h00. Se o vento não amainar dificilmente chegam ao destino.

Foto Flightradar24

Uma situação que já está a afectar milhares de passageiros entre chegadas e partidas.

Acrescente-se que a ligação entre a Madeira e o Porto Santo e vice-versa, com o avião da Binter Canárias, foi cancelada.