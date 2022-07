Mais de 900 operacionais combatiam cinco fogos em todo o país às 23 horas

Mais de 900 bombeiros combatiam às 23:00 de hoje cinco incêndios ativos em Portugal continental, sendo os dois fogos no distrito de Vila Real os mais graves, segundo a Proteção Civil.

De acordo com a informação disponível às 23:00 no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no terreno a combater os fogos ativos estavam 930 operacionais, apoiados por 315 viaturas.

Os incêndios nos concelhos de Murça e Chaves, no distrito de Vila Real, são os que continuam a mobilizar mais meios de combate, com um total de 894 operacionais e 306 viaturas.

O incêndio em Murça, que deflagrou no domingo, já obrigou à retirada de cerca de 300 pessoas de várias aldeias. Às 23:00, estava a mobilizar 756 operacionais, com o apoio de 262 veículos.

Das pessoas deslocadas devido ao fogo, a maior parte, disse o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, já regressou a casa, sendo que não há danos em habitações, mas apenas em "anexos e arrumos".

Já o incêndio que deflagrou na sexta-feira na freguesia de Bustelo, no concelho de Chaves, era combatido às 23:00 por 138 operacionais, apoiados por 44 veículos.

Quanto a pessoas que precisaram de algum tipo de assistência médica, os números indicam que desde dia 07 de julho foram feitas 224 assistências, e que há a registar seis feridos considerados graves e três mortes (os mesmos números de terça-feira).

Em resolução, às 23:00, estavam quatro incêndios, com um total de 26 operacionais e sete viaturas.

Desde 08 de julho e até hoje o dia que registou mais incêndios, 193, foi o dia 13, que foi também dos mais quentes do ano.

Questionado hoje à tarde pelos jornalistas, o comandante da ANEPC salientou que o risco de incêndio vai manter-se alto e muito alto nos próximos dias em quase todo o país.

Portugal continental vai permanecer em situação de alerta até quinta-feira, devido ao risco de incêndio.