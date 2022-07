Taça Símon Bolívar de softbal em dois fins-de-semana

Decorre este domingo e no próximo os primeiros eventos desportivos organizados pela equipa em modalidade softball 'Bucaneros da Calheta', um desporto muito comum na Venezuela.

O evento intitulado 'Taça Natalício Símon Bolívar', que assinala os 239 anos de nascimento do herói venezuelano, fundador da Pátria e libertador de outras nações central e sul americanas.

A prova irá decorrer no Campo de Futebol do Paul do Mar no dia 24 de Julho, a partir das 14 horas, e no dia 31 de Julho, entre as 9 horas e as 17 horas, num torneio com a participação de quatro equipas que praticam esta modalidades na Madeira, desenvolvendo um trabalho importante para a integração desportiva dos imigrantes na Região.



A competição conta com o apoio da Câmara Municipal da Calheta, da Associação de Softball e Basebol da Madeira e da Venecom - Associação da comunidade imigrantes Venezuelanos na Madeira.