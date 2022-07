Taça de Campeão de Portugal de 1926 brilha na Expomadeira

No último dia da Expomadeira, o troféu da conquista do Campeonato de Portugal em 1926, brilhou no Museu do Marítimo. Situado mesmo no epicentro da Feira, ao lado da Loja da colectividade no estádio dos Barreiros, foram muitos os adeptos, sócios ou simples curiosos que fizeram questão em estar junto ao troféu, que simboliza a maior conquista desportiva da história do Marítimo. Foram ainda muitos aqueles que fizeram questão em se fotografar ao lado da Taça do Campeonato de Portugal de 1926.

O presidente Rui Fontes esteve também presente no museu da colectividade.