Fim-de-semana de decisões no Regional Absoluto de Ténis

O Campeonato Regional Absoluto em Ténis 2022 conta este fim-de-semana com provas decisivas, nos campos da Quinta Magnólia, no Funchal.

Segundo o calendário anunciado pela Associação de Ténis da Madeira, no sábado tem lugar as meias-finais masculinas, agendadas para as 10 horas da manhã, onde estão os dois principais cabeças de série. Paulo António Silva, primeiro pré-designado, enfrenta Rubén Cardoso, ambos do Roberto Costa TC. Já Alexandre Zdimal, segundo cabeça-de-série, atleta do Roberto Costa TC, joga contra Nuno Bernardino.

Na vertente feminina, Mafalda Sousa, do CT Funchal, mantém a defesa do título do ano transacto diante de Beatriz Mendes Sargo (Ludens CM).

Sábado será ainda dia de meias-finais de Pares Masculinos e Mistos.

Domingo, será o dia de decisões, com as finais de todas as vertentes. A final de Singulares Masculinos está marcada para as 10h30 no Campo N.º 2 da Quinta Magnólia.