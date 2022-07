Chegou ao fim formação de audiodescritores

Dotar os profissionais, fora de Lisboa e Porto, com preparações técnicas para proporcionar o recurso da audiodescrição ao público com deficiência visual. Foi com este objectivo que a criação da Rede de Teatros com Programação Acessível desenvolveu um curso de audiodescritores.

A primeira parte do curso foi realizada no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, entre os dias 30 de Março e 8 de Abril, tendo uma duração de 60 horas de formação intensiva, distribuídos por dez dias consecutivos.

A segunda parte do curso, com uma duração de 20 horas, ocorreu entre os dias 13 e 17 de Julho, em Lisboa, no São Luiz Teatro Municipal. No dia 17 de Julho, os formandos assistiram ao espectáculo 'A Praia' que contou com audiodescrição, no São Luiz Teatro Municipal.

Por fim, na terceira parte do curso, os formandos estiveram envolvidos na audiodescrição de três produtos audiovisuais em contexto real.

No futuro, os formandos do curso de audiodescritores poderão prestar os seus serviços a membros da Rede de Teatros com Programação Acessível e a diferentes organizações culturais em diferentes locais do país.

A Acesso Cultura contou com o apoio de diversos parceiros, incluindo a Câmara Municipal do Funchal, a Secretaria Regional de Turismo e Cultura da Madeira, a Direcção Regional de Cultura do Norte, a Direcção Regional de Cultura do Algarve, Ágora - Cultura e Desporto do Porto e El Corte Inglés Portugal.