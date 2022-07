Sara Madruga da Costa defende compromisso com a Madeira, por parte da República

“Depois de sete anos de muitos incumprimentos e adiamentos, o seu Governo parece, finalmente, ter arrepiado caminho e dado alguns sinais de abertura e de diálogo com a Madeira, abertura e diálogo que pretendemos que sejam mantidos e reafirmados nos próximos tempos, em prol dos madeirenses e dos porto-Santenses” afirmou, hoje, a deputada eleita pelo PSD/Madeira ao parlamento nacional, Sara Madruga da Costa, dirigindo-se ao Primeiro-Ministro António Costa, durante o debate do Estado da Nação que teve lugar na Assembleia da República.

Ocasião em que fez questão de lembrar que “são ainda muitos os dossiers pendentes por resolver” e que a Madeira precisa “de uma maior intervenção na gestão do mar, de uma clarificação das suas competências e do aprofundamento da sua Autonomia, de uma Lei das Finanças Regionais atualizada e mais adequada aquelas que são as suas necessidades de financiamento e, também, entre outras matérias, de ver o financiamento da sua Universidade reforçado e majorado, assim como negociado e aprovado o V regime do CINM”.

Sara Madruga da Costa que, neste enquadramento, fez questão de vincar que é essencial traçar um novo rumo e implementar um novo relacionamento da República com os madeirenses. “Basta que para tal exista vontade, compromisso e disponibilidade da parte do Governo da República e é isso que esperamos nesta Legislatura”, rematou.