Sara Cerdas questiona Comissão Europeia sobre reforço de apoios

Com os preços a aumentar da energia, combustíveis e dos transportes, devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Sara Cerdas, eurodeputada do PS, questionou a Comissão Europeia (CE) sobre a necessidade de adaptar as sinergias entre os orçamentos nacionais e os vários fundos e programas da União Europeia (UE), em especial os destinados às regiões ultraperiféricas (RUP), uma que "que a recuperação económica pós-covid ficou comprometida”.

A eurodeputada questionou a CE se pretende reforçar o apoios às regiões ultraperiféricas com novos fundos e se "considera, nomeadamente, a prorrogação, para além de 2023, do programa ReactEU, de modo a que possam alcançar os seus objetivos de recuperação”.

Sara Cerdas afirma ser necessário garantir que "a população tem acesso adequado e a preços acessíveis às necessidades básicas essenciais para a qualidade de vida e para cumprir as metas do 'Objectivos de Desenvolvimento Sustentável', como o acesso à água, a educação e os cuidados de saúde ou os transportes”.

O comunicado enviado refere que as RUP enfrentam "limitações permanentes ao seu desenvolvimento, reconhecidas no artigo 349.º do TFUE, nomeadamente o afastamento, a insularidade, a vulnerabilidade às alterações climáticas, altos níveis de desemprego e um produto interno bruto (PIB) inferior às médias nacionais e da UE".

Em Maio, a Comissão Europeia, lançou uma estratégia renovada para as RUP, na qual apresenta iniciativas que complementam e apoiam as acções regionais e nacionais, assim, com base na estratégia apresentada, a eurodeputada do PS, considera existir oportunidade para reforçar a resposta dos actuais desafios.