Cafôfo garante o compromisso de Portugal no apoio ao desenvolvimento de África

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas discursou, hoje, nas Nações Unidas, em Nova Iorque, num encontro de alto nível promovido pelo Secretário-Geral da ONU, António Guterres sobre o Desenvolvimento Sustentável de África.

Paulo Cafôfo começou por garantir o "forte empenho de Portugal" para garantir que o desenvolvimento de África como uma prioridade das Nações Unidas, mas também da política externa portuguesa portuguesa.

Recordou que, ao longo dos anos, África tem sido sempre referida como "o continente do futuro" mas, para que isso se concretize, é preciso fazer com que África seja "o continente do presente" e essa decisão não pode esperar.

Paulo Cafôfo lembrou que os objectivos de desenvolvimento sustentável sofreram um duro revés com a pandemia de Covid-19, as alterações climáticas e, agora, com a "invasão injustificável da Ucrânia pela Rússia", com consequências graves ao nível da distribuição de alimentos.

Portugal, garante, mantém todo o empenho em colaborar com os parceiros africanos e não encara as ajudas a África como uma acção "filantrópica" mas, sim, de cooperação.