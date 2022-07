Fogo ameaça subúrbios de Atenas pelo segundo dia consecutivo

Cerca de 500 bombeiros combatem hoje, pelo segundo dia consecutivo, um grande incêndio que ameaça os subúrbios de Atenas, após centenas de moradores terem sido retirados das suas casas na noite de terça-feira, disseram as autoridade gregas.

As autoridades locais afirmaram que várias casas arderam no incêndio em redor do Monte Penteli, 25 quilómetros a nordeste da capital grega.

Pelo menos duas pessoas foram hospitalizadas com problemas respiratórios e queimaduras ligeiras.

"As condições são muito desafiadoras. A prioridade era proteger a vida humana, infraestruturas críticas e propriedade privada", disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Yiannis Artopios.

O porta-voz declarou ainda que ventos de até 80 quilómetros por hora estavam a dificultar o apoio aéreo às equipas de bombeiros.

A onda extrema de calor que atualmente ocorre nos países da Europa Ocidental não atingiu diretamente a Grécia, mas os bombeiros dizem que as condições quentes e secas que duram há semanas, bem como os aumentos de temperatura a longo prazo, aumentaram o risco geral de incêndios florestais.

Cinco aviões e quatro helicópteros estavam a operar hoje no incêndio ao norte de Atenas, disseram autoridades, acrescentando que, até ao momento, mais de 600 pessoas foram retiradas de suas casas.

Mais de 1.300 quilómetros quadrados de terra foram atingidos por incêndios florestais na Grécia no ano passado, a área mais elevada desde 2007.