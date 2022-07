A química do mundo!

Sabemos mais ou menos o que é a Química, ... e também a Física, porque aprendemos na escola, há muitos anos, ... os mais atentos, não esquecem os conhecimentos adquiridos, mesmo aqueles pouco utilizados na prática corrente, com exemplos ... recordar que a luz se propaga em linha recta, ... ou então a fórmula química do sal de cozinha: Cl Na! Talvez não sirva para nada, mas pode dar jeito um dia ... num programa do tipo “Joker”! Há muitas coisas hoje em dia que podem dar jeito, apesar de não terem jeito nenhum, mas ninguém as explica, nem as justifica... são afetas aos “cenários” ou às “encenações”, de uma mudança, com poucos horizontes e sem sustentabilidades! O consumo de tabaco aquecido é uma delas, ... as dietas alternativas é outra!

Mas, a Física e a Química, estão sempre connosco, interferem no nosso “habitat”, para o nosso funcionamento orgânico, de acordo com muitas variáveis e diretamente no nosso corpo com reações diferentes, nos estados de saúde ou de doença. Também a química dos solos, com as suas variâncias, produz hortênsias ou novelos, cor de rosa ou lilás de acordo com o pH dos terrenos onde nascem, onde se desenvolvem, ... assim como outras tantas flores, ou árvores e arbustos, cujas diferenças cromáticas se justificam por pequenas e simples diferenças químicas dos ditos terrenos. No reino animal, a química ou a bioquímica, são mais complexas, pela maior diversidade estrutural e funcional, ... e deste modo, uma águia pode voar muito alto com extrema facilidade e nós para voarmos, temos de usar um avião ou uma “asa-delta”! Cada macaco no seu galho!

Na espécie humana, estamos muito dependentes e interligados a tudo o que comemos, mais ainda naquilo que bebemos! Falando dos produtos naturais - não uso a palavra “bio”, por estar muito afeta ao “marquetingue”- conhecendo de antemão a sua origem e assim a proveniência, serão os mais garantidos e aqueles que melhor funcionam para a nossa bioquímica.

Uma moda, no sentido geral da palavra, pode ser tudo aquilo que, programado e organizado, serve de caminho ou “veículo” para uma utilização habitual e prevalente, ... antes limitada ao vestuário e agora muito generalizada. De tal modo que existe a “moda” das dietas, uma delas a “dieta vegan”! Mas, sabemos de antemão, que as vitaminas essenciais indispensáveis à nossa bioquímica diária, umas são lipossolúveis e outras hidrossolúveis. Se não ingerirmos lípidos no regime alimentar, as vitaminas lipossolúveis não estarão presentes. E a alternativa será tomá-las em comprimidos! Afinal, uma dieta, melhor dizendo um regime alimentar, deverá ser sempre completo, com todos as substâncias necessárias, aos exigentes processos químicos do nosso corpo. O ferro é um elemento essencial, que está pouco presente nas dietas da moda e é indispensável na bioquímica da utilização do oxigénio. Tratando-se de atletas de alta competição, o rigor do regime alimentar ainda mais se aplica. Mas afinal como nasceu esta moda de não ingerir os alimentos provenientes de animais? Entendo perfeitamente a necessidade em protegermos o reino animal, ... já agora o vegetal, mas esta “moda” não é para servir como guião sanitário! Moda significa mudar! Mudar para quê? Só se for para melhor!

A bioquímica humana tem muitíssimos pormenores melhor explicáveis em artigos científicos, não devendo ser aqui abordados. Mas como “lamiré” digo-vos com garantias, que os bons praticantes desportivos, em particular os individuais, são sempre estudados para beneficiar de uma dieta, que lhes permita, repor de imediato tudo aquilo que gastam, nunca ultrapassando os valores das suas necessidades diárias ... diferentes do colega do lado! A palavra “detox” ... também ela afeta ao “marquetingue” ... pretende ser exemplo de dieta para desintoxicar ou emagrecer, utilizando determinadas substâncias ... num organismo que pode estar naturalmente intoxicado, pelo seu “habitat” e/ou pelos seus hábitos ou até por opções do foro religioso. Talvez a maneira mais simples e lógica de desintoxicar será fazer um exercício, sempre adequado ao organismo em questão, durante um tempo programado, juntamente com uma hidratação completa. Até porque, o nosso cérebro reconhece tudo aquilo que se faz ao corpo!

O mundo anda e sempre andou contaminado por químicos! Ainda hoje se fala da química do vírus que conseguiu contaminar o planeta... mas continuamos a desconhecer muitos pormenores!

Só conhecendo a fundo a razão das coisas, só fazendo o diagnóstico dos eventos, se consegue realizar os evitamentos e a progressão das doenças!

Não podemos permitir que a química do mundo nos possa contaminar e nos venha prejudicar.

Os países que produzem muitos desses químicos, são nossos conhecidos, e, as modas e outras coisas “jeitosas” invadem os mercados, chegando ás nossas casas com uma extrema facilidade. O cálcio que ingerimos desde crianças para construir os nossos ossos, ... seja ele muito ou pouco, é com esse cálcio que teremos de viver. As vitaminas devem ser tomadas, quando existe a prova certeira da sua carência. Por isso cuidem da vossa química pessoal, com todo o cuidado, preferindo e utilizando produtos verdadeiramente naturais!

P.S. Ouvi dizer que os Países Baixos vão deixar de ser uma sociedade multicultural? Que países lhes irão seguir? Vamos deixar de ser tolerantes, com os intolerantes?