O Grupo Recreativo da Casa do Povo de São Roque do Faial celebra, no próximo domingo, 24 de Julho, o seu 23.º aniversário.

Do programa faz parte uma Missa de Acção de Graças, pelas 9 horas, na igreja Paroquial de São Roque do Faial. Já por volta das 10 horas, o grupo fará uma actuação no adro da respectiva igreja. As comemorações terminam com um jantar convívio, para os elementos do grupo, num restaurante da localidade.