Marítimo empata primeiro particular diante da equipa de sub-23

O Marítimo empatou hoje 2-2 diante da formação de sub-23, após ter estado por duas ocasiões em desvantagem, tendo os golos do conjunto da I Liga de futebol ficado a cargo de Joel Tagueu e Beltrame.

O primeiro teste dos 'verde rubros' teve lugar no Complexo Desportivo da Camacha, em que Vasco Seabra contou com vários jogadores da equipa B e também sub-23 para colmatar as muitas ausências e carências que o plantel enfrenta, com apenas um reforço oficializado até à data.

A jovem equipa liderada por Marco Bragança abriu o ativo ainda no primeiro minuto de jogo, por intermédio de Afonso Correia, tendo Joel empatado, aos 26, após uma jogada de insistência levada a cabo pelo internacional camaronês.

Na ponta final da primeira parte, que decorreu ao longo de 30 minutos, a equipa que disputa a Liga Revelação conseguiu lançar-se novamente na frente do marcador, com um tento assinado por Gonçalo Luís.

Para o segundo tempo, Vasco Seabra alterou toda a equipa, fazendo entrar sete jogadores que habitualmente jogam por escalões secundários, tendo Beltrame apontado o único golo da etapa complementar, fixando o resultado final em 2-2.

O lateral-esquerdo Tim Soderstrom, que não tem realizado os treinos juntamente com o plantel principal, foi opção do técnico natural de Paços de Ferreira para o primeiro encontro da pré-temporada, entrando na segunda parte para o lugar de Hugo Meireles (equipa B).

Vasco Seabra lançou na primeira metade Miguel Silva, Cláudio Winck, Noah Madsen (equipa B), Nassur (equipa B), Rafael Brito, Pelágio, Miguel Sousa, Bruno Xadas, Joel e Francisco Gomes (sub-23).

Na segunda parte, o técnico, de 38 anos, rodou toda a equipa, incluindo o guarda-redes, entrando Pedro Teixeira, China, Facundo (sub-23), Moisés Mosquera, Hugo Meireles (equipa B), Beltrame, André Teles (equipa B), Edgar Costa, André Vidigal, Kanu (equipa B) e Leandro Cardoso (equipa B).