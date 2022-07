“Que o partido não se esqueça que a Madeira é a única região toda laranja”

“Espero que seja um congresso de grande afirmação da parte do Luís Montenegro e não pode ser desaproveitado o momento de governação ao nível nacional para afirmar uma posição, sobretudo de alternativa de poder e marcar a uma posição de quem está disponível para aceitar os desafios”, afirmou Pedro Calado numa antevisão a poucos minutos do início do congresso do PSD.

O presidente da Câmara do Funchal e mandatário regional da Luís Montenegro, acredita que “depois destes desastres socialistas já deu para perceber que não têm capacidade para governar, nem estrutura interna sólida para enfrentar os desafios”. Calado não tem dúvidas de que “Luís Montenegro está habilitado para enfrentar esses desafios” e reforça o apoio do PSD-Madeira.

Um apoio que, como já afirmou Miguel Albuquerque, deverá ser mais activo.

“O grande apoio que deveríamos ter dado foi o que já fizemos, no período da as eleições e até agora. A Madeira julgo que foi o sítio com maior representação para Luís Montenegro. O presidente do PSD-Madeira, e muito bem, foi escolhido para ser o mandatário nacional, eu fui mandatário regional e juntos, com todos os militantes fizemos um trabalho fantástico, nunca houve tanta representatividade em torno de um candidato”, recorda.

Por tudo isso, acredita que o trabalho do PSD-M será reconhecido.

“Espero que o partido ao nível nacional não se esqueça que a Madeira é a única região toda laranja”, recorda.

Pedro Calado não tem dúvidas de que deve ser Miguel Albuquerque a ter um lugar de destaque no partido.

“Resultado de tudo isso, espero que a Madeira tenha um lugar de destaque nos órgãos nacionais, porque merece e porque foi um compromisso assumido. O líder do PSD-M é a pessoa que representa o partido e deveria encabeçar e ter um lugar de destaque no partido”