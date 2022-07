Rastreio à Retinopatia Diabética a 20 de Julho no Funchal

O programa de rastreio à Retinopatia Diabética terá início, no dia 20 de Julho, em algumas freguesias do concelho do Funchal.

Está prevista uma adesão superior a 70% das pessoas.

Este exame tem a vantagem de poder ser efectuado próximo do local onde vivem e trabalham os diabéticos, através da unidade móvel com retinógrafo.

A diabetes é a principal causa de cegueira nos países desenvolvidos. O diagnóstico e tratamento atempado da Retinopatia Diabética podem evitar esta patologia.

O rastreio da Retinopatia Diabética está inserido no Programa Regional de Controlo da Diabetes na RAM.

Consulte a calendarização: