'Um Golo Pela Vida’ vai ao Pavilhão do Funchal no dia 16 de Julho

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC) e Ivelice Gonçalves, voluntária desta Instituição, que passou pela experiência de cancro, em parceria com a Associação de Andebol da Madeira, promovem, no próximo dia 16 de Julho, entre as 9 e as 21 horas, no Pavilhão do Funchal (Liceu), a 11.ª Edição do Torneio de Andebol Solidário 'Um Golo Pela Vida'.

Ricardo Sousa, na conferência de imprensa de apresentação do evento, deu conta de que esta iniciativa tem cariz solidário e é "de carácter não competitivo". No momento estão já inscritas dezenas de participantes, com o presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro a aproveitar para convidar todos quantos queiram assistir ao Torneiro e contribuir com a aquisição de comes-e-bebes e de produtos de merchandising que estarão disponíveis para venda na área circundante ao pavilhão.

“É mais uma causa social que a todos liga, em principal à família do andebol a quem eu, mais uma vez, agradeço toda esta solidariedade e todo este empenho para ajudar o doente oncológico e a sua família”, disse.

Na conferência de imprensa estiveram presentes Ricardo Sousa, Presidente do NRM-LPCC, Helena Toste Silva, Secretária-Geral do NRM-LPCC, Bernardo Vasconcelos, Presidente da Direcção da Associação de Andebol da Madeira, Marco Willy Freitas, Director Técnico da Associação de Andebol da Madeira, e Ivelice Gonçalves, Mentora e Madrinha do Torneio de Andebol de Solidário 'Um Golo Pela Vida'.