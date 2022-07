Albuquerque pede "coragem física e psíquica" às novas gerações para lutar pela Autonomia

Foi na inauguração do espaço IDEIA, um fórum de estudos autonómicos criado pela Assembleia Legislativa da Madeira e dirigido por Marcelino Castro que o presidente do Governo Regional apelou à "coragem física e psíquica" dos jovens madeirenses para "lutarem" pela Autonomia, como outros fizeram.

Miguel Albuquerque considera importante garantir "bases sólidas" e "científicas" para saber o que é o regime autonómico em que vivemos, mas não tem dúvidas de que a Autonomia "está num impasse".

"No quadro institucional e na vontade política de liderar um processo autonómico", diz, há um grande impasse e, como é exemplo a mais recente decisão do Tribunal Constitucional sobre a lei do mar, a doutrina "tem sido contra os direitos dos povos insulares".

"À luz da nomenclatura lisboeta continuamos a ser ilhas adjacentes, não somos regiões autónomas", afirmou Albuquerque.

O presidente do Governo Regional considera importante saber se as novas gerações estão prontas a defender a autonomia e "ir á luta" e lembra que a Autonomia não foi "oferecida", só foi conseguida por reacção aos "movimentos independentistas" que surgiram em 1975, "com atentados e violência".

O "pendor centralistas" de Portugal mantém-se e Miguel Albuquerque lamenta que nãos e concretize uma urgente descentralização.

O espaço IDEIA foi inaugurado, hoje, Dia da Assembleia Legislativa e a cerimónia terminou com a intervenção de José Manuel Rodrigues que voltou a recordar o processo autonómico e a necessidade de afirmar a identidade regional junto de um poder central que raras vezes a compreende.

Vídeo de excerto da actuação musical na inauguração