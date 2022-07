Falta de água compromete produção hidroeléctrica

O maior projecto de energia renovável da Região vai dar luz ‘verde’ a 8 mil casas. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 19 de Julho.

Ainda em matéria de alterações climáticas saiba que chove cada vez menos nas serras da Madeira. Na estação meteorológica da Bica da Cana, a precipitação esteve abaixo do normal em 15 dos últimos 22 anos.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para o prédio, em Água de Pena, onde se deu a explosão que matou duas pessoas. O imóvel está envolto em polémica desde a construção. Os arrendatários do apartamento optaram por gás em botija em vez do canalizado, situação que não estava autorizada pela IHM. Os edifícios apresentam problemas estruturais há 13 anos.

No Desporto há mundial no horizonte. Laura Vieira tem 15 anos, é boa aluna e já dá cartas no motocross, classe MX2.

Na Saúde, saiba que São Vicente estreia consulta de nefrologia.

'Cafôfo vai aos Estados Unidos e discursa na ONU' é a notícia que 'fecha' a primeira página desta edição.

