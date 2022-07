60% das mulheres participam no rastreio do cancro da mama

De acordo com o coordenador da unidade de cancro da mama na Região a taxa de comparência das mulheres convocadas é de “60%”, uma percentagem que “não é mau”, segundo Joaquim Vieira e que se deve ao facto de a Região ter “um sistema convencionado em que, quer o médico de família, quer o médico especialista, solicitam exames que são comparticipados pelo Governo Regional” fazendo com exista uma menor participação a este tipo de acções.

Desta percentagem a média é que entre “150 a 170 mulheres” passem pelas três unidades móveis.

O médico falava esta tarde no final da 8.ª volta do Rastreio do Cancro Mama no concelho da Ribeira Brava.

As mamografias de rastreio estão a ser realizadas na Unidade Móvel de Rastreio estacionada junto ao Centro de Saúde da Ribeira Brava.

Estima-se que a iniciativa abrangerá cerca de 2.660 utentes da Freguesia franja correspondente à população alvo do programa, dentro da faixa etária dos 45 aos 69 anos.

O especialista lembrou ainda que a taxa de sobrevivência ao fim de cinco anos,após início de tratamento, “é igual ao todo nacional e na Europa”, o que significa dizer que “85%” das mulheres com diagnóstico conseguem estar vivas.