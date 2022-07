2021 foi menos quente e choveu mais do que em 2020

"Nos últimos 46 anos, na estação do Funchal/Observatório, as temperaturas médias anuais variaram entre os 18,1 °C nos anos de 1976 e 1984 e os 20,8 °C, valor registado em 2020, o ano mais quente nesta estação desde que existem registos", informa hoje a DREM. "Face a 2020 a temperatura média anual nesta estação, em 2021 diminuiu 0,2 °C (20,6 ºC). Apesar da ligeira descida, os últimos 3 anos, a par de 2004, foram os mais quentes de sempre na estação do Funchal/Observatório".

Estes dois indicadores englobam vários outros que foram divulgados esta manhã pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) na "Série Retrospetiva da Informação Meteorológica" com dados de 2021, cedidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ao Instituto Nacional de Estatística (INE). A novidade desta divulgação é que, "pela primeira vez, é disponibilizado no site da DREM um Dashboard que resume a principal informação meteorológica de 2021. O novo Dashboard da meteorologia recorre a gráficos e infográficos visualmente apelativos e permite selecionar diferentes indicadores consoante as estações meteorológicas da Região Autónoma da Madeira (RAM)", acrescenta.

Voltando aos dados, diz a DREM que "na maior parte das estações meteorológicas da RAM, a temperatura média anual diminuiu face a 2020. Nas estações do Caniçal/Ponta de São Lourenço, Porto Moniz, Santana e Porto Santo/Aeroporto, a temperatura média anual manteve-se, enquanto na Ponta do Pargo aumentou".

Acrescente-se que "comparativamente à normal climatológica 1961-1990 (valor médio do período de referência da temperatura do ar), em 2021, todas as estações para as quais é possível obter essa informação (8 estações) apresentam valores superiores, destacando-se o Funchal/Observatório com +1,9 ºC de desvio face à normal dessa estação, seguida da estação do Santo da Serra (+1,8 ºC), Chão do Areeiro (+1,5 ºC), Lugar de Baixo e Bica da Cana (ambas com +1,3 ºC)".

Além disso, realça, "a temperatura média anual mais alta foi registada na estação do Lido (20,8 °C) e a mais baixa no Pico do Areeiro (10,2 °C). No que respeita às temperaturas máxima e mínima do ar no último ano, os extremos ocorreram nas estações dos Prazeres (36,7 °C em Agosto) e do Pico do Areeiro (-2,7 °C em janeiro e Fevereiro)". E acrescenta: "Agosto foi o mês mais quente de 2021 em 11 das 21 estações meteorológicas operacionais na RAM (excluída a estação das Selvagens, devido à ausência de dados em 2021), com as temperaturas médias mensais a variarem entre os 24,1 °C na estação de Santa Catarina/Aeroporto e os 18,4 °C registados na estação das Achadas da Cruz. Em oposição, Janeiro foi o mês mais frio em 18 estações, apresentando valores médios mensais entre os 5,9 °C no Pico do Areeiro e os 17,5 °C no Funchal/Lido."

Funchal/Observatório registou aumento de 71,1% da precipitação

Por outro lado, "em 2021, a maioria das estações para as quais há registos de precipitação para os últimos dois anos, registaram valores de precipitação superiores a 2020, com destaque para a estação do Funchal/Observatório, onde o aumento da precipitação total foi superior: 503,5 mm em 2020 e 861,8 mm em 2021". Ou seja, um aumento de 71,1%.

Não obstante, "a comparação com a normal climatológica 1961-1990 mostra que os valores registados em 2021, de uma forma geral, foram muito inferiores a esta referência, com destaque para as estações do Chão do Areeiro e Bica da Cana, com valores negativos na ordem dos 1.251,1 mm e 1.169,3 mm, respetivamente", evidencia. "Funchal/Observatório, Porto Santo /Aeroporto e Santa Catarina/Aeroporto foram as únicas estações a registarem desvios positivos em relação à normal (220,6 mm, 133,5 mm e 15,2mm, respetivamente)".

Ainda em 2021, "os valores mais elevados da precipitação anual ocorreram nas estações meteorológicas do Pico do Areeiro (2.017,0 mm), Bica da Cana (1.797,2 mm), Chão do Areeiro (1.688,2 mm) e São Vicente (1.377,9 mm). Contrariamente, os valores mais baixos ocorreram no Funchal/Lido (469,2 mm), Caniçal/Ponta de São Lourenço (508,6 mm) e Porto Santo/Aeroporto (519,9 mm)".

Por mês, Janeiro foi o "mais chuvoso na maioria das estações, tendo sido no Pico do Areeiro onde se observou o maior valor de precipitação (531,0 mm) naquele mês, e na estação do Porto Santo/Aeroporto o menor valor (109,9 mm)". Igualmente "Julho foi, de forma geral, o mês em que se registou menos precipitação, com valores a variarem entre os 0,0 mm nas estações da Quinta Grande, Chão do Areeiro, Pico do Areeiro, Funchal/Lido, Funchal/Observatório, Cancela/SRPC e os 26,2 mm, na estação do Santo da Serra".

Por dias com precipitação (dias com chuva, chuvosos, muito chuvosos e extremamente chuvosos), "conclui-se que o máximo de dias com chuva foi registado na Bica da Cana (130 dias), sendo que no caso dos dias chuvosos foi também a Bica da Cana a registar o maior valor (51 dias). Chão do Areeiro e Bica da Cana destacaram-se quer no número de dias muito chuvosos (26 dias) quer no número de dias extremamente chuvosos (16 dias)" e, por contraste, "contabilizaram-se 320 dias secos na estação do Funchal/Lido, valor máximo no conjunto das estações meteorológicas, sendo inferior ao registo de 2020 em 7 dias. De notar que no Funchal/Observatório e no Chão do Areeiro, nos últimos 11 anos, o número de dias com chuva (dias com 1 mm de precipitação ou mais) tem sido sempre inferior à normal 1961/1990. O número mais baixo de dias secos foi observado na Bica da Cana (235 dias, valor idêntico a 2020)", analisa.

Mais humidade na maioria das estações

"Das estações que dispõem de média anual da humidade relativa do ar, Ponta do Pargo, Caniçal/Ponta de São Lourenço, Lugar de Baixo, Santa Catarina, Santana e Ponta de São Jorge apresentaram um valor inferior ao de 2020", mas "nas restantes estações a humidade relativa aumentou ou manteve-se face a 2020", aponta a DREM.

"Analisando o último ano, é possível verificar que os valores médios anuais da humidade relativa do ar variaram entre os 66% no Pico do Areeiro, Quinta Grande, Funchal Observatório e Lugar de Baixo e os 89% nas Achadas da Cruz, sendo que nesta estação a humidade relativa média do ar foi superior à de 2020 em 2%", calcula, sendo que na análise da "informação à escala mensal, é de realçar que o valor médio mínimo da humidade relativa do ar (32%) foi registado na estação do Pico do Areeiro, em Julho e o valor médio máximo (97%) foi observado na estação das Achadas da Cruz/Lombo da Terça no mês de Novembro".

Mais noites tropicais, menos vento e água do mar mais quente

No que respeita a noites tropicais, ou seja, noites em que a temperatura mínima foi igual ou superior a 20 °C, em 2021, "a maioria das estações aumentou ou manteve o número de noites tropicais", sendo que "a estação do Funchal/Lido destacou-se com 117 dias registados, seguindo-se a estação do Porto Moniz com 105 dias, Funchal/Observatório com 99 dias e Lugar de Baixo com 97 dias. Relativamente à normal 1961-1990 todas as estações registaram mais noites tropicais destacando-se a estação de Santa Catarina/Aeroporto (+41 noites), Porto Santo/Aeroporto (+33 noites), Lugar de Baixo (+29 noites) e Funchal/Observatório (+16 noites)".

No ano passado, reforçam, "a maior amplitude térmica diária média (diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima) ocorreu na estação da Bica da Cana (9,2 °C), tendo sido este, o valor mais alto registado na série compreendida entre 2000-2021. A menor diferença entre as temperaturas máxima e mínima diária em 2021, foi observada na estação da Ponta de São Lourenço (4,2 °C)".

Além do mais, "a média anual da intensidade média do vento diminuiu ou manteve-se na maior parte das estações com anemómetro (16 estações). Achadas/Lombo da Terça foi a estação com a média anual mais elevada (27,1 km/h), surgindo o Monte/Quinta Jardins do Imperador com a média mais baixa (3,9 km/h). A rajada de vento mais forte foi registada no Chão do Areeiro (145 km/h) no mês de Dezembro", afiança.

Por fim, neste breve resumo, "em 2021, a temperatura média anual da água do mar medida na Pontinha (Funchal) foi de 20,8 °C, -0,2 °C que no ano de 2020. A média de Setembro foi a mais alta (23,8 °C) e a de Abril a mais baixa (18,8 °C)", conclui.