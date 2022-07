'Cash A Lot' sagra-se vice-campeão de Portugal ORC

A embarcação madeirense 'Cash A Lot' sagrou-se hoje vice-campeão de Portugal de vela da classe ORC A, não conseguindo assim repetir os títulos alcançados nas duas anteriores edições, em 2019 na Madeira e 2021 nos Açores.

Já o Panther/Syone, festejou a vitória na classe, de forma categórica, vencendo todas as regatas do campeonato. A embarcação da Associação Naval de Lisboa contou com a 'ajuda preciosa' de três velejadores madeirenses, nomeadamente João Ferreira, Paulo Manso e Pedro Silva.

Ao quarto dia de campeonato, que teve lugar nos mares de Matosinhos, Porto e Gaia, a equipa insular, da Associação Náutica da Madeira conquistou um segundo e um terceiro lugar, o que permitiu ascender ao segundo posto da classificação geral, em termos de ORC A, e festejar assim a conquista do vice-campeonato.

Foto Cash A Lot

O Panther/Syone fechou a edição de 2022, organizada pelo Clube de Vela do Atlântico com um total de cinco pontos, contra os 13 do 'Cash A Lot' e os 15 do'Pairito' que veio a fechar o pódio.

Já na classe ORC B o novo campeão nacional é agora o 'Ifaclinic.com', do skipper João Allen, enquanto na classe ORC Sports Boat a vitória sorriu ao 'Tango' de Bernardo Macedo.