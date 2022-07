Primeira alteração do Orçamento da Região para 2022 é "uma oportunidade perdida"

O PCP esteve esta manhã, perto da Sé do Funchal, numa iniciativa junto da população para denunciar o facto da primeira alteração do Orçamento da Região para 2022 representar uma "oportunidade perdida para dar resposta aos problemas que hoje são sentidos" pela população.

No decurso da iniciativa, o deputado do PCP, Ricardo Lume, referiu que "o Governo Regional e a maioria que o suporta, PSD e CDS, estão a desperdiçar uma oportunidade para rectificar o orçamento da Região, de forma a dar resposta aos problemas que afectam hoje os madeirenses e porto-santenses".

Discutida já na próxima quarta-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), a proposta de orçamento rectificativo, segundo o PCP é uma "oportunidade perdida, pois representa apenas uma adaptação à Região de algumas normas do último Orçamento de Estado".

O partido, em comunicado, refere que esta proposta foi "feita em cima do joelho, por quem tem pressa para ir de férias".

Não é aceitável que num momento em que a generalidade da população está confrontada com o aumento do custo de vida, decorrente da escalada dos preços, nos bens essenciais, nos factores energéticos e nos combustíveis, a rectificação orçamental não dê resposta à necessidade de combater a especulação dos preços". PCP.

No comunicado lê-se ainda que "não é aceitável que num momento em que a especulação imobiliária, o aumento dos custos da construção e os valores exorbitantes do mercado de arrendamento estão a negar o direito à habitação a milhares de madeirenses e porto-santenses, não sejam tomadas medidas no Orçamento Retificativo para garantir o direito à habitação".

Esta proposta de Orçamento Retificativo demonstra que o Governo Regional não vê ou finge não ver que a realidade que vivemos hoje fruto da conjuntura nacional e internacional, mas também das erradas políticas regionais alteraram completamente a realidade económica e social desta Região em relação a dezembro de 2021. PCP.

Assim, para o partido, esta primeira alteração é "mais uma oportunidade perdida para dar verdadeiramente resposta aos problemas que afectam" a população.

A concluir o PCP avança que vai apresentar propostas de alteração na especialidade ao Orçamento Rectificativo, para garantir que o diploma "vá ao encontro dos interesses dos trabalhadores e do povo".