Realizou-se, no passado dia 8 de Julho, pelas 18 horas, no edifício da Câmara Municipal do Porto Santo, a inauguração da exposição 'Ajuda o Mar a Contar Outra História'.

A 'mostra' poderá ser vista até o dia 31 de Julho, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.