Produção da russa Gazprom cai 10,4% desde o início de 2022

A gigante russa do gás Gazprom reduziu a produção de gás em 10,4% desde o início do ano e as exportações do combustível, incluindo para a Europa, em mais de um terço, disse hoje a empresa.

As exportações de gás para países fora da Comunidade de Estados Independentes (CEI), incluindo para a Europa, ascenderam entre 1 de janeiro e 15 de julho a 71,9 mil milhões de metros cúbicos, menos 33,1% ou 35,6 mil milhões de metros cúbicos em relação ao mesmo período em 2021.

Contra este declínio, a Gazprom sublinha que as entregas do combustível à China "estão a crescer", através do oleoduto "Siberian Force" ao abrigo de um contrato bilateral a longo prazo entre a Gazprom e a China National Petroleum Corporation (CNPC).

No total, desde janeiro, a Gazprom produziu 249,7 mil milhões de metros cúbicos de gás, ou seja, menos 10,4% (29,1 mil milhões de metros cúbicos) do que no ano passado.

A Gazprom insiste no relatório publicado hoje que "fornece gás de acordo com encomendas confirmadas".

Entre abril e maio, a companhia de gás russa cortou o fornecimento de gás à Holanda, Polónia, Bulgária e Finlândia, bem como ao Ørsted, o principal grupo energético da Dinamarca, e à Shell Energy Europe, que fornece gás à Alemanha, por se recusarem a pagar em rublos.

Os fornecimentos de gás russo também caíram na Áustria, França, Itália e Eslováquia.

A Gazprom também cortou o abastecimento de combustível à Europa através da Ucrânia em quase 30% no início de maio, devido à recusa do lado ucraniano em permitir o trânsito de combustível através da estação de Sokhranovka.

Posteriormente, cortou os fornecimentos através do gasoduto Nord Stream, que transporta gás russo diretamente para a Alemanha através do Mar Báltico, em 60% em duas rondas, citando problemas na revisão de turbinas devido a sanções ocidentais.

Além disso, uma paragem técnica de dez dias do Nord Stream começou no dia 11 para trabalhos de manutenção "planeados".

A empresa, citando dados da Gas Infrastructure Europe (GIE), afirmou que a partir de 13 de julho, as reservas de gás em instalações de armazenamento subterrâneo europeu foram reabastecidas em 36,9 mil milhões de metros cúbicos.

"Para atingir o nível que as instalações de armazenamento subterrâneo tinham no início da época de retirada de gás 2019/2020, as empresas terão de produzir mais 35,5 mil milhões de metros cúbicos de gás", sublinhou a Gazprom.

Garantiu que em alguns países europeus, por exemplo, na Alemanha e na Bélgica, durante alguns dias na primeira quinzena de julho, a retirada de gás dos armazéns excedeu a injeção.