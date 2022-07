Luís Montenegro diz que morte de piloto em Foz Côa é "uma injustiça"

O presidente do PSD, Luís Montenegro, lamentou hoje a morte do piloto do avião de combate a incêndios que se despenhou em Vila Nova de Foz Côa (Guarda), dizendo ser "uma injustiça" que "choca profundamente".

"Perder a vida a cumprir a missão de proteger pessoas e bens, enfrentando riscos individuais a favor de todos nós, é uma injustiça que nos choca profundamente", escreveu no Twitter o líder social-democrata.

Luís Montenegro endereçou ainda as "muito sentidas condolências à família do piloto que hoje faleceu a combater este flagelo que são os incêndios".

O piloto de um avião anfíbio de combate a incêndios morreu após a queda da aeronave que pilotava se ter despenhado, numa vinha da Quinta do Crasto, em Castelo Melhor, concelho de Foz Côa , disse à Lusa o presidente da câmara.

"O óbito do foi decretado no local pela equipa médica do helicóptero Instituto Nacional de Emergência Médica(INEM). O corpo do piloto ficou carbonizado e o avião anfíbio completamente destruído, não se conseguindo conseguindo identificar o modelo, mas tudo indica que se trata de um Fire Boss" , disse João Paulo Sousa.

De acordo com o comandante Nacional de Proteção Civil, André Fernandes,já foram enviados meios para o local, nomeadamente um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica, meios de busca e salvamento da Força Aérea, meios dos bombeiros dos distritos da Guarda e de Bragança, elementos da Polícia Marítima, além de um helicóptero de coordenação da Proteção Civil.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários vai mobilizar equipas de investigação de maneira a estar no local ao nascer do dia de amanhã.