Liga Portuguesa Contra o Cancro assina protocolo de colaboração com o Grupo Sousa

Foi celebrado, hoje, um protocolo de colaboração entre a Liga Portuguesa Contra o Cancro e o Grupo Sousa, que visa a realização de duas campanhas de prevenção primária do Vírus do Papiloma Humano e do Cancro da Pele em 2022.

Estas campanhas, intituladas 'HPV e o Quê?' e 'Prevenção do Sol', envolvem o transporte de uma caravana 'Airstream', desde Portugal continental até às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, para a realização de actividades didácticas relacionadas com os temas do Vírus do Papiloma Humano e do Cancro da Pele.

De acordo com o protocolo, cabe ao Grupo Sousa, enquanto Parceiro Logístico da LPCC para as Regiões Autónomas, assegurar através dos seus armadores, GS Lines e Porto Santo Line, o transporte marítimo da caravana 'Airstream' entre Lisboa e as ilhas da Madeira, Porto Santo e Terceira.

Na cerimónia de assinatura do protocolo, realizado na sede da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em Lisboa, estiveram presentes Pedro Moreira de Almeida Queiroz de Barros, vogal da Direção Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Domingos da Cunha, Presidente da Direção do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Ricardo Sousa, Presidente da Direção do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e Pedro Amaral Frazão, Administrador & CSO do Grupo Sousa.

Foto DR

O Grupo Sousa elege a sustentabilidade e a responsabilidade social como pilares da sua ação corporativa, apoiando iniciativas que se destaquem pelo impacto junto da população, contribuindo para a melhoria da saúde e qualidade de vida.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro conta, desta forma, com os meios logísticos necessários para a realização destas campanhas, prosseguindo o seu papel de informar, no sentido da prevenção, como forma de melhor combater a doença oncológica.