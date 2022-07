50 jovens músicos participam na 4.ª edição do 'Assimetrias Musicais'

A Associação de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira (ABFRAM) promove e organiza entre os dias 18 e 22 de Julho o ‘Assimetrias Musicais’, um actividade de formação intensiva para músicos executantes e instrumentistas de todas as bandas filarmónicas da Região.

Este projecto que vai já na sua IVª Edição, resulta da frutuosa parceria pedagógica e musical entre a ABFRAM e a Banda Militar da Madeira, que tem por principais objectivos partilhar conhecimentos, técnicas de estudo instrumental e execução musical com todas as Bandas Filarmónicas regionais, proporcionar a oportunidade de os jovens músicos instrumentistas não só experienciarem o contacto artístico-musical com músicos Profissionais, como também acederem a prácticas de estudo, execução e interpretação de obras musicais de reconhecidos compositores nacionais e internacionais para Bandas e Orquestras de Sopros com um diferenciado grau de dificuldade, que possibilita desta forma uma formativa ocupação de tempos livres, dado que estamos no período de início das férias escolares.

São cerca de 50 jovens músicos instrumentistas, os inscritos nesta edição que demonstraram interesse e o gosto pela práctica musical, nesta que é uma catividade musical diferenciada num e com um grupo musical de maiores dimensões, do que aqueles em que a maioria dos participantes estão habituados.

O projeto ‘Assimetrias Musicais’ é na sua prática um programa de formação intensivo, que se iniciará às 09h00 da próxima segunda-feira, com a recepção de todos os seus participantes na Banda Militar da Madeira, sedeada na Unidade de Apoio do Quartel-General da Zona Militar da Madeira e com a realização de aulas específicas de técnica instrumental, estudo individual das obras musicais e execução de ensaios por naipes então orientadas pelos respectivos líderes de naipe da Banda Militar. Na parte da tarde, serão realizados os ensaios gerais tutti da grande Orquestra de Sopros, que decorrerão na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes – Polo de São Martinho do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira.

Esta será a agenda que decorrerá durante cinco dias, sendo que este programa terminará no dia 22 de Julho pelas 21h00, com a realização de um Concerto Musical no Palácio de São Lourenço, que congregará um conjunto diversificado de elementos músicos executantes e em palco estarão representadas várias Bandas Filarmónicas da Região, alguns músicos convidados e todos os profissionais músicos militares da Banda Militar da Madeira, onde será apresentado todo o trabalho conjunto realizado e se poderão ouvir a interpretação de obras musicais como a ‘Fanfarre Overture de Lino Guerreiro’, a ‘Libertadores de Óscar Navarro’, a ‘Volta a Portugal de Luís Cardoso’, entre outras peças musicais que estão a ser preparadas para o público ouvinte.

A ABFRAM, no âmbito do seu plano de actividades para o corrente ano, promove e organiza o Curso de Direção de Banda, onde para este concerto convida o Maestro Formando João Higino Oliveira que irá dirigir uma obra musical.

A coordenação geral e Direção Musical do Concerto a apresentar estará a cargo do Maestro e actual Chefe da Banda Militar da Madeira, Alferes Luís Afonso.