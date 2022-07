Eleições primárias na Venezuela servem para unir oposição para as presidenciais de 2024

O político opositor venezuelano Edgar Zambrano, do partido Ação Democrática (centro-esquerda) disse hoje que as eleições primárias "são a via política para a oposição" eleger um candidato unitário às eleições presidenciais de 2024, na Venezuela.

"Os desacordos da sociedade democrática do país têm nas eleições primárias, [no horizonte] das eleições presidenciais de 2024, um mecanismo de resolução para a construção da unidade necessária que exige cidadania na busca da conquista de espaços de justiça e liberdade; assim como a projeção da nação, para cenários sustentáveis de desenvolvimento e crescimento em todas as áreas", disse.

Edgar Zambrano insistiu na coesão dos partidos da oposição e na "sensatez em função de um só propósito: castigar o atraso que afetou a Venezuela nos últimos anos".

"A vaidade", disse, "é um míssil contra a inteligência produtiva", e "a mediocridade, o auge da miséria humana", sendo necessário ouvir os venezuelanos que pedem soluções urgentes para "a tragédia" que vivem, defendeu.

Edgar Zambrano instou os partidos opositores venezuelanos "ao trabalho organizativo", em conjunto, para, "de maneira eficiente", afirmar "os mecanismos de defesa do voto".

Por outro lado, o dissidente do 'chavismo' Nícmer Evans instou na sexta-feira a oposição venezuelana a realizar eleições primárias para eleger "um só candidato" 'antichavista' para as presidenciais de 2024.

"Não é o momento de gerar falsas expectativas na cidadania. O desafio de 2024 passa necessariamente por reunir todos os fatores contrários à administração de Nicolás Maduro", o atual presidente, disse Nicmer Evans, pré-candidato às eleições primárias da oposição venezuelana, proposto pelo Movimento para a Democracia e Inclusão (MDI).

O dissidente do chavismo disse ainda que "o desafio de uma eleição presidencial em 2024 só será viável no exercício da unidade, convocada pelos diversos setores da oposição venezuelana em primárias que [a] unifiquem, num programa de base [comum], e com a escolha de um único candidato e uma equipa de liderança política ampla e diversificada".

Durante um encontro com ativistas políticos e sindicalistas em La Guaira (a norte de Caracas), Nicmer Evans explicou que a Venezuela reclama dirigentes políticos de confiança e projetos reais, coerentes com o discurso.

"Não podemos seguir os líderes políticos que dizem que temos de fazer o maior sacrifício e, no entanto, a sua vida é de luxo. Isto aplica-se ao 'chavismo' e à oposição (...). Temos de mudar e transformar a realidade, incorporando atores, novos líderes que possam identificar-se com o povo", frisou.

Em 16 de maio último, a opositora Plataforma Unitária (PD) anunciou que realizará eleições primárias, em 2023, para escolher o candidato presidencial da oposição às presidenciais de 2024.