Cuidados essenciais para o cabelo no Verão

Os fios com alisamento precisam de mais cuidados quando chega o Verão e nesta época do ano, cuidar do cabelo com alisamento é essencial para manter a saúde dos fios, já que esse tipo de cabelo, por ter passado por alguns processos químicos, tende a ser mais frágil e a precisar de uma maior atenção.

A ação do sol, a água do mar, da piscina ou até mesmo o suor podem danificar os fios, mas a verdade é que com alguns cuidados simples o cabelo com progressiva no Verão pode continuar a ter uma boa aparência e a manter-se saudável.

Siga as nossas dicas e mantenha o seu cabelo sempre lindo!

Invista em produtos com filtro UV

Muitos champôs e condicionadores contêm filtro UV que são indicados para manter os cabelos protegidos do efeito do sol, seja na piscina, no mar ou no dia-a-dia. Além desses produtos, também existem cremes, óleos e leave-in com proteção solar que pode aplicar nos fios antes de ir à praia ou à piscina, por exemplo e, deste modo, o cabelo com alisamento no Verão se mantém saudável e com uma boa aparência.

Enxague os cabelos com água doce

Muitas vezes nos distraímos e passamos o dia todo no mar ou na piscina sem enxaguar os cabelos com água doce.

Mas é um hábito que devemos adotar, até porque a água com química da piscina e a salgada tendem a ressecar os cabelos. Assim sendo, recomenda-se que a cada mergulho lave os cabelos com água doce.

Hidratação

Os cabelos com progressiva, por serem quimicamente tratados, merecem uma hidratação e uma atenção especial, já que os fios tendem a ficar ressecados, por causa do efeito do sol, do mar, da piscina, etc., logo a hidratação ganha um papel ainda mais importante nesta altura e deve ser feita, pelo menos, duas vezes por semana.

